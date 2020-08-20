لبنان | بلدية كفرملكي: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا من عائلة واحدة في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت بلدية كفرملكي إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا والتزموا الحجر الصحي.

وجاء في بيان أصدرته البلدية: “اللجنة تبلغت بتاريخ 15 الحالي إصابة أحد أبناء البلدة، وهو مقيم في بيروت وظهور أعراض على أحد أفراد عائلته المقيمين في البلدة، وعلى الفور تم الكشف عليهم والطلب منهم الحجر مع جميع الاشخاص المخالطين لهم، كما تم التواصل مع وزارة الصحة التي بدورها تجاوبت على الفور، وأرسلت فريقا لاجراء الفحوص على المخالطين والمصابين”.

وأشارت، الى أنه بتاريخ 17 الحالي صدرت نتيجة الفحص المخبري، وأكدت إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة والاخرين جاءت نتائجهم سلبية، ولكن التزموا الحجر بناء على توصيات اللجنة.

وطلبت البلدية من الجميع “ضرورة التزام توصيات وزارة الصحة واللجنة الصحية المكلفة للحماية من فيروس كورونا، إضافة الى التعليمات المتعلقة بالاقفال وحظر التجوال”.

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في سياق متصل، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن من اننا جميعاً أمام تحد حقيقي بسبب كورونا والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة.

وأشار إلى ان إرتفاع الأرقام كان مبرراً عندما فتحنا البلد في الأول من تموز لكن الإنفجار الذي حدث أثر كثيرا على الأرقام التي بدأت تظهر اليوم.

وكشف حسن أن إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم على ثلاث أقسام: المطار، مدينة بيروت، وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1 في الألف وبالتالي يمكن السيطرة عليه.

وقال: “نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية”.