لبنان | “غوغل” تتبرع بـ2،2 مليون دولار لدعم المتضررين من انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 09:17 صباحاً - منذ 42 دقيقة

أعلنت اليوم شركة “غوغل” التبرع بمبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي لدعم أهالي بيروت الذين تضرروا من الانفجار المأسوي الذي هز العاصمة اخيرا.

ويندرج هذا التبرع، ضمن إطار “برنامج مضاعفة التبرعات” الذي تعتمده الشركة حيث تطابق كل تبرع يقوم به موظفوها بالقيمة التي تساوي ذاك التبرع.

سيتم تقديم الأموال إلى منظمات غير حكومية محلية تقدم الإغاثة الطبية والملاجئ العامة والتبرعات الغذائية في لبنان.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لينو كاتاروزي: “نحن نشعر بحزن عميق جراء الانفجار المأسوي الذي ضرب سكان بيروت، ونتضامن مع كل مواطن لبناني طاولته آثار هذا الحادث المروع، داخل الدولة وخارجها. سوف تتبرع Google مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية المحلية في لبنان التي تبذل جهودا شاقة واستثنائية على الأرض لخدمة الأفراد والعائلات المتضررة.

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ونحن ملتزمون الاستمرار في إتاحة الوصول إلى المعلومات الهامة التي يحتاج إليها الأشخاص هناك في هذا الوقت الصعب، ودعم الأنشطة التجارية المحلية عبر منتجاتنا مثل محرك بحث Google وخرائط Google وYouTube”.

كما أعلنت Google.org، وهي الذراع الخيرية للشركة، أنه “سعيا لمساعدة الأنشطة التجارية المحلية الأكثر تضررا وتقديم الدعم لأصحابها، ستقدم منحة مالية لمنظمة Youth Business International، وهي شبكة عالمية لدعم رواد الأعمال.

ومن خلال برنامجها للاستجابة الفورية والتعافي، ستباشر المنظمة بتنفيذ حزمة متكاملة من تدابير الدعم في حالات الطوارئ تشمل خطوط الاتصال للمساعدة في الأزمات، والإرشادات الخاصة، والتدريبات وعقد الندوات بهدف مساعدة الأنشطة التجارية الأكثر تضررا.

كما يعتزم موظفو الشركة مشاركة وقتهم وخبراتهم من خلال برنامج إرشادي يهدف الى مساعدة أصحاب الأنشطة التجارية في تعلم المهارات اللازمة من أجل مواجهة التحديات المقبلة”.