لبنان | أمانة سر مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك: للتقيد بتدابير الوقاية من “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 09:17 صباحاً - منذ 58 دقيقة

طلبت أمانة سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان التقيد بالإجراءات منعاً لانتشار فيروس كورونا بطريقة أوسع.

وصدر عن أمانة سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ما يلي: “بتكليف من صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.

بناء على قرار أصحاب الغبطة بطاركة الكنائس الكاثوليكية في لبنان، وعطفا على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي المحترم، رقم 1003، الصادر في 18/8/2020، المتعلق بالإقفال بالحد الأقصى ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا اعتبارا من 21/8/2020 ولغاية 7/9/2020.

ونظرا لخطورة الوضع، وتزايد عدد الإصابات بداء كورونا (Covid 19) بشكل مقلق. وتجاوبا مع نداءات وزارة الصحة العامة والمستشفيات والأطباء. يرجى التقيد بالتدابير التالية في الأبرشيات والرعايا:

– تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي خلال الاحتفال بالقداسات، على أن لا تتعدى نسبة المشاركين 30% من القدرة الاستيعابية للكنائس.

– لبس الكمامات خلال الاحتفال.

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– تعقيم الكنائس، وعدم استعمال الكتب وتناقلها بين أيدي المؤمنين.

– إقفال قاعات الكنائس لجميع المناسبات.

– عدم الاحتفال بالقداسات المسائية بدءا من الساعة السادسة، تنفيذا لقرار منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق الوارد في قرار وزير الداخلية والبلديات.

– تعليق الاحتفال بسري المعمودية والزواج خلال فترة التعبئة العامة، منعا لما يتبعهما من احتفالات وتجمعات لا تراعي شروط الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

يرجى من أصحاب السيادة المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات أخذ العلم والعمل بهذا التدبير في كنائس الرعايا والأديار”.