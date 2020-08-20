لبنان | خوري: لم نصل الى ما يشبه المشهد الاوروبي… والارقام ستبقى مرتفعة في الاسبوعين المقبلين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 09:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للشؤون الطبية بيترا خوري أن الهدف من إعادة اقفال البلاد هو تسطيح المنحنى ليستطيع القطاع الصحي تأمين العناية المطلوبة للمرضى.

وقالت خوري في حديث إذاعي: “لم نصل بعد الى ما يشبه المشهد الاوروبي والى مرحلة الاختيار والمفاضلة بين مريض وآخر والارقام ستبقى مرتفعة قليلا خلال الاسبوعين المقبلين”.

في سياق متصل، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الثلاثاء من اننا جميعاً أمام تحد حقيقي بسبب فيروس كورونا والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة.

وأشار الوزير حسن إلى ان ارتفاع الأرقام كان مبرراً عندما فتحنا البلد في الأول من تموز لكن الانفجار الذي حدث أثر كثيرا على الأرقام التي بدأت تظهر اليوم.

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وكشف حسن في حديث لإذاعة “صوت لبنان” أن إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم على ثلاث أقسام: المطار، مدينة بيروت، وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1 في الألف وبالتالي يمكن السيطرة عليه.

وقال حسن: إننا “نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية”.

ويستمر عدد الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع إذ سجلت وزارة الصحة أمس 581 إصابة جديدة وحالتا وفاة ما يشكل أعلى نسبة إصابات منذ وصول الوباء إلى لبنان.

ولا يحتمل لبنان إغلاق البلاد، فهو أيضاً يعاني من أزمة اقتصادية حادة لم يشهدها في تاريخه الحديث.