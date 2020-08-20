لبنان | محافظ بيروت: عمليات المسح في المناطق المتضررة مستمرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:17 صباحاً - منذ دقيقتين

أعلن محافظ بيروت أن عمليات المسح في المناطق المتضررة مستمرة.

وقال في حديث إذاعي: “انهينا المرحلة الثانية التي تقوم على تحديد المساكن التي تشكل خطرا على الصحة العامة”.

في سياق متصل، وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدث السلطات عن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.

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وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.

وتبلغ مساحة مرفأ بيروت الإجمالية مليونا و200 ألف متر مربع، كما تبلغ مساحة المسطح المائي مليونا وألفي متر مربع، كذلك، يتألف من أربعة أحواض، يصل عمقها إلى نحو 24 مترا، مع 16 رصيفا، وأربعة مستودعات للبضائع العامة بمساحة إجمالية تتجاوز 25 ألف متر مربع، مع ستة مستودعات تبلغ مساحتها نحو 5231 مترا مربعا، مخصصة لعمليات التجميع والسيارات وبضائع أخرى.

وبعد وقوع الانفجار، استطاع مرفأ بيروت أن يستقبل أول باخرتين يوم الاثنين الماضي، وفرغ 420 حاوية، وهناك باخرتان في طريقهما إلى المرفأ، وفق القيسي.