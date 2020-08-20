لبنان | بلدية كفرملكي: اصابة 5 اشخاص من البلدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

اصدرت بلدية كفرملكي بيانا اعلنت فيه “ان اللجنة تبلغت بتاريخ 13 الجاري عن اصابة شخص من ابناء البلدة ومقيم في بيروت قد اصيب بفايروس كورونا، وظهور عوارض على بعض افراد عائلته المقيمين في البلدة وعلى الفور تم الكشف عليهم وابلاغهم وجوب الحجر المنزلي مع كافة الاشخاص المخالطين لهم ، وقد تم التواصل مع وزارة الصحة التي تجاوبت وارسلت بتاريخ 14 الجاري فريقا متخصصا لاخذ عينات من المصابين والمخالطين وعددهم 27 شخصا”.

واشار البيان الى انه بتاريخ 17 الجاري صدرت النتائج المخبرية واكدت اصابة 5 اشخاص من عائلة واحدة ، امّا الاخرين فقد جاءت النتيجة سلبية لهم ، وقد استمروا في الحجر المنزلي بناء على توصية اللجنة المكلفة .

وطلبت البلدية من الجميع ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة واللجنة المكلفة للحماية من الاصابة بفايروس كورونا، اضافة الى التعليمات المتعلقة بالاقفال وحظر التجول.