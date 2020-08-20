لبنان | جان باتيست لوموان سيزور لبنان في 20 و 21 آب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت فرنسا عن زيارة جان بابتيست لوموان، سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالسياحة والفرنسيين المقيمين بالخارج والفرانكوفونية، الى لبنان يومي 20 و 21 آب 2020 لتقديم دعمه للفرنسيين وللذين يقدمون المساعدات الفرنسية في لبنان.

وسيلتقي جان بابتيست لوموان بأعضاء الجالية الفرنسية الذين وقعوا ضحايا انفجار 4 آب، وسيترأس اجتماع عمل مع ممثلين منتخبين من الفرنسيين المقيمين في الخارج والخدمات القنصلية. كما سيزور المؤسسات التعليمية الفرنسية المتضررة، بحضور ممثلين عن المجتمع التعليمي.

بالإضافة الى ذلك، سيلتقي مع فرقة عمل Ventoux في موقع عمليات القوات الفرنسية في منطقة الميناء. كما سيزور الموقع الفرنسي لتوصيل المساعدات ويلتقي بالمنظمات اللبنانية غير الحكومية الشريكة لفرنسا في توزيع هذه المساعدات.

تأتي هذه الرحلة عقب الزيارة التي قام بها وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان، يومي 23 و 24 تموز 2020 ، والزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في 6 آب، في اليوم التالي للانفجار، وزيارة وزيرة الجيوش يومي 13 و 14 آب.