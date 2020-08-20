لبنان | الجيش: تسجيل 16 خرقا جويا للاجواء اللبنانية من طائرات الاستطلاع الاسرائيلية المعادية

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آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2020 11:00 مساءً
تحليق طيران حربي اسرائيلي- ارشيف
-صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:”خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 19 / 8 / 2020 الساعة 12.55، الأجواء اللبنانية مقابل بلدة ميس الجبل لمسافة حوالى 300 متر ولمدة 15 دقيقة، ثم غادرت الأجواء إلى داخل الأراضي المحتلة.
تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
كما اصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا اخر اشارت فيه انه بتاريخ 18 / 8 / 2020 ما بين الساعة 4,20 والساعة 21.20 تم تسجيل 16 خرقا جويا من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.
تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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