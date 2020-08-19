لبنان | بلدية حيزوق: نطلب من الأهالي الحذر الشديد وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ 10 ثواني

طلبت خلية الطوارئ في بلدية حيزوق الأهالي الحذر الشديد والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وجاء في البيان، “بعد ظهور نتيجة فحص كورونا إيجابية ثانية للسيدة ع. ش. نطلب من الأهالي الكرام الحذر الشديد والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى”.

وختم البيان: “كما ونلفت انتباهكم إلى اهمية الابلاغ عن ظهور اي عوارض والاتصال على الرقم 70325357”.

في سياق متصل، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أمس الثلاثاء من اننا جميعاً أمام تحد حقيقي بسبب كورونا والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة.

وأشار الوزير حسن إلى ان ارتفاع الأرقام كان مبرراً عندما فتحنا البلد في الأول من تموز لكن الانفجار الذي حدث أثر كثيرا على الأرقام التي بدأت تظهر اليوم.

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وكشف حسن في حديث لإذاعة “صوت لبنان” أن إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم على ثلاث أقسام: المطار، مدينة بيروت، وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1 في الألف وبالتالي يمكن السيطرة عليه.

وقال: إننا “نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية”.

بدوره، قال مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض إن “يوم الجمعة، وسط ارتفاع غير مسبوق لأرقام كورونا، يدخل لبنان في إغلاق جزئي”.