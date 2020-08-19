لبنان | رئاسة الجمهورية: التشاور سيستمر بين الرئيسين عون وبري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ 5 دقائق قصر بعبدا اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان ما ذكرته محطة في نشرتها مساء اليوم عن لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ظهر اليوم حول مسألة تشكيل الحكومة، لجهة مطالبة رئيس الجمهورية بحكومة اقطاب بهدف عدم استبعاد النائب حبران باسيل عنها، هو خبر كاذب لا اساس له من الصحة، وان البحث مع الرئيس بري لم يتطرق الى هذه المسألة مطلقا. واشار مكتب الاعلام الى ان التشاور سوف يستمر بين الرئيسين عون وبري في ما خص تشكيل الحكومة الجديدة.

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