لبنان | هيل: الولايات المتحدة لن تقدّم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ دقيقتين

اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل أن “مشاكل لبنان لا يمكن حلّها من الخارج وتتطلب قيادة ملتزمة بالإصلاح”، وأوضح هيل في حديث تلفزيوني أن “لبنان بحاجة لتطبيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين الشفافية”. وشدد على أن “الولايات المتحدة لن تقدّم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير”.

وقال هيل: إن “بعض الإصلاحات الإضافية المطلوبة في لبنان تشمل تنويع الاقتصاد ومراجعة نظام الكهرباء ومراجعة حسابات البنك المركزي”. مؤكداً على أن ” الإصلاحات الضرورية تتعارض مع مصالح الذين يريدون بقاء الوضع الراهن” لافتاً إلى أن “الشعب اللبناني يرى حكاما يستغلون النظام لإثراء أنفسهم ويتجاهلون المطالب الشعبية”.

وكشف أن الولايات المتحدة تمكّنت من التعامل مع حكومات لبنانيّة سابقة تضمّنت عناصر من “حزب الله”.