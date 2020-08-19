لبنان | هل يتم تأجيل العام الدراسي؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2020 9:32 مساءً

كشف الدكتور جاك مخباط أنه يتم الحديث عن اتّجاه الى تأجيل العام الدراسي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال في حديث تلفزيوني، إننا نتجه “الى وضع كارثي بالنسبة لفيروس كورونا والطاقم الطبي منهك والقدرة الاستيعابية للمُستشفيات تكاد تنفد”.

وسجلت وزارة الصحة اليوم رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ ارتفع العدد إلى 589 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالتا وفاة.

وارتفع عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة بطريقة جنونية، إذ لم يعد المواطن يلتزم بالإجراءات التي فرضتها وزارتي الصحة والداخلية.

في سياق متصل، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أمس الثلاثاء من اننا جميعاً أمام تحد حقيقي بسبب كورونا والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة.

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وأشار الوزير حسن إلى ان ارتفاع الأرقام كان مبرراً عندما فتحنا البلد في الأول من تموز لكن الانفجار الذي حدث أثر كثيرا على الأرقام التي بدأت تظهر اليوم.

وكشف حسن في حديث إذاعي صباحاً أن إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم على ثلاث أقسام: المطار، مدينة بيروت، وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1 في الألف وبالتالي يمكن السيطرة عليه.

وقال: إننا “نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية”.

بدوره، قال مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض إن “يوم الجمعة، وسط ارتفاع غير مسبوق لأرقام كورونا، يدخل لبنان في إغلاق جزئي”.

وأضاف: “تهدف الإجراءات إلى تقييد المخالطة غير الضرورية، مع تجنب تعطيل أنشطة جهود الترميم والإصلاح بعد الانفجار، أو إغلاق المطار. باختصار، تهدف الإجراءات إلى استعادة السيطرة”.

ثلاث قضايا ستكون أساسية: هل ستلتزم العامة بإجراءات السلامة؟ في الماضي، وجد البعض طرقًا لتجاوز القيود. تم الإبلاغ عن حفلات (فقرا ، المسابح) ، أعراس ، جنازات، عدم التزام بالحجر،…هذا يمكن أن يحبط أي سياسة عامة. لا يمكن للسلطات أن تكون موجودة في كل مكان. يجب أن يكون الجمهور مسؤولاً”.