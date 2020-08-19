لبنان | وزارة الصحة وزعت ارقام مركز اتصالات الطوارىء للمراجعات

وزارة الصحة العامة
افادت وزارة الصحة العامة في بيان بأن مركز اتصالات الطوارئ التابع للوزارة يتلقى مراجعات المواطنين على مدى أربع وعشرين ساعة (24/24).
ويتلقى المركز الاتصالات على الأرقام الثلاثة التالية ووفق المحدد أدناه:
“01594459 خط ساخن لتلقي كل ما هو متصل بفيروس كورونا
“1214 خط ساخن للشكاوى
“01832700 خط خلية الأزمة لإدارة الدخول إلى المستشفيات وتوزيع الحالات الطارئة
على الأماكن الإستشفائية المتاحة والشاغرة.
ودعت وزارة الصحة العامة المواطنين إلى عدم التردد في الإستفسار للحصول على ما يحتاجون إليه من خدمة طبية وصحية.
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