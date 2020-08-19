لبنان | إدارة الكوارث في صور: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال تم تسجيل اليوم 6 إصابات بـ”كورونا” مثبتة ومؤكدة مخبريا”.

ولفتت إلى أن “الإصابات كلها لمقيمين مخالطين، من بينهم حالة واحدة من التابعية الإثيوبية: حناوية إصابة واحدة من التابعية الإثيوبية، البرج الشمالي إصابتان، طيرحرفا إصابة واحدة، مخيم البص إصابتان، وسجلت اليوم 9 حالات شفاء وحالة وفاة لمسنة مصابة بأمراض مزمنة”.

وأشارت إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 407 مصابين، توزعوا على الشكل الآتي: 158 حالة وافدة من إفريقيا – 3 حالات وفاة، 4 حالات وافدة من أوروبا، حالة واحدة وافدة من سوريا، حالة وافدة من العراق، 243 حالة محلية (228 حالة من المخالطين) من بينهم 41 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و4 حالات من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية، 22 حالة من قوات الطوارئ الدولية – اليونيفيل، و6 حالات وفاة. وتماثل 210 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “كل الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.