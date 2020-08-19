لبنان | خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل: 3 وفيات و68 إصابة في قرى الاتحاد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة مجدل سلم وانتقال حالة من سكان بيروت للحجر في بلدة ميس الجبل.

كما أشارت في بيان إلى أنه تم تسجيل حالة شفاء في بلدة الطيبة. وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه اصبح 68 إصابة و33 حالة شفاء و3 حالات وفاة.

ويوجد حاليا قيد المتابعة 34 حالة مصابة مؤكدة مخبريا وهي مقسمة بين حالة داخل المستشفى و33 حالة قيد الحجر المنزلي”.

واشارت الخلية الى انها “وبالتعاون مع طبابة القضاء، المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا، وعليه نأمل من اهلنا عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية”.

وشددت على “ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية، حفاظا على صحة الاهالي”.