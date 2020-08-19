لبنان | وزارة الصحة: حالتا وفاة و589 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة ضمن تقريرها اليوم عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد المصابين. إذ سجلت الوزارة اليوم 589 إصابة خلال 24 ساعة. إليكم التقرير المفصل: تقرير وزارة الصحة

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