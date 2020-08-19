لبنان | خلية الازمة في عدلون: ثبوت حالة واحدة في البلدة واجراء فحوصات الـPCR لـ31 مخالطا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 48 دقيقة

اجرت بلدية عدلون 31 فحص pcr لمخالطين لمصاب بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.

واكدت خلية ازمة كورونا في عدلون في بيان انه “بعد ثبوت حالة كورونا في البلدة تم التحقق من المخالطين وتبين انهم 31 شخصا وقد طلب منهم الحجر حتى اجراء الفحص وصدور النتائج”.

واشارت الى انه “تم اجراء الفحوصات اليوم، بعد حجز الموعد بالتنسيق مع وزارة الصحة والبلدية، في الملعب البلدي”.

كما طلب من المخالطين ضرورة الحجر لمدة 14 يوما او حتى صدور نتائج الفحوصات، والابلاغ عن اي عوارض في حال حدوثها.

كما ناشدت الخلية “الاهالي ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الجسدي وعدم التجول الا للضرورة، مع التمنيات للمرضى بالشفاء العاجل”.

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في سياق متصل، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أمس الثلاثاء من اننا جميعاً أمام تحد حقيقي بسبب كورونا والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة.

وأشار الوزير حسن إلى ان ارتفاع الأرقام كان مبرراً عندما فتحنا البلد في الأول من تموز لكن الانفجار الذي حدث أثر كثيرا على الأرقام التي بدأت تظهر اليوم.

وكشف حسن في حديث لإذاعة “صوت لبنان” أن إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم على ثلاث أقسام: المطار، مدينة بيروت، وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1 في الألف وبالتالي يمكن السيطرة عليه.

وقال: إننا “نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية”.