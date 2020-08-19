لبنان | رئيس إتحاد بلديات سهل عكار: للتشدد في الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الوباء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس إتحاد بلديات سهل عكار محمد علي حسين، في بيان، وجهه الى الاهالي للحد من تفشي جائحة كورونا أن “الوقاية خير من قنطار علاج”.

وشدد على “أهمية التشدد بالالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية الصارمة”. وطلب من جميع البلديات في سهل عكار التشدد في الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة هذا الوباء.

وطلب من كافة المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي بعد غسلها بالماء والصابون والحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعي وإلغاء المناسبات الاجتماعية الموسعة (عزاء – اعراس وغيرها) وذلك حفاظا على صحة الأهل والأصدقاء والأقارب والمجتمع عامة”.

وطالب الجميع “عدم تصديق الشائعات الخطرة التي تروج ان كورونا كذبة او غير موجودة او مؤامرة أو غيرها من هذه الأقاويل التي تساهم في انتشار الوباء في مجتمعنا”.

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في سياق متصل، اعلن رئيس بلدية تلبيرة – عكار عبدالحميد سقر، في بيان اليوم، ان “أعداد المصابين تزداد يوما بعد يوم نتيجة الاستهتار والاستخفاف لدى البعض ونتيجة عدم اقتناع البعض الآخر الذين يروجون ان كورونا كذبة او مؤامرة”.

وطالب بالتقيد بالإجراءات التالية:

– الالتزام بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

– الالتزام بعدم المصافحة بالأيدي او غيرها.

– الالتزام بالتباعد بين الشخص والآخر في أي اجتماع اضطراري.

– الالتزام بغسيل الأيدي بالماء والصابون أثناء الخروج من المنزل وعند العودة إليه والالتزام بالتعقيم”.

وأوضح ان اي خروج عن هذه التعليمات يعتبر خروجا عن الواجب الأخلاقي والشرعي والديني والقانوني ويعرض صاحبه للمسؤولية.