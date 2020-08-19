لبنان | رئيس بلدية تلبيرة: للالتزام بالإرشادات الصحية لمنع الوباء الخطير من الانتشار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلن رئيس بلدية تلبيرة – عكار عبدالحميد سقر، في بيان اليوم، ان “أعداد المصابين تزداد يوما بعد يوم نتيجة الاستهتار والاستخفاف لدى البعض ونتيجة عدم اقتناع البعض الآخر الذين يروجون ان كورونا كذبة او مؤامرة”.

وقال: “حتى لا نقع في فخ الجهل وانتقال هذا الوباء الخطير إلى بلداتنا وقرانا علينا أن نعمل بالارشادات التالية:

– تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية ومحافظة عكار والالتزام بجميع الإرشادات الصحية لمنع هذا الوباء الخطير من الانتشار.

– الالتزام بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

– الالتزام بعدم المصافحة بالأيدي او غيرها.

– الالتزام بالتباعد بين الشخص والآخر في أي اجتماع اضطراري.

– الالتزام بغسيل الأيدي بالماء والصابون أثناء الخروج من المنزل وعند العودة إليه والالتزام بالتعقيم”.

وختم: “ان اي خروج عن هذه التعليمات يعتبر خروجا عن الواجب الأخلاقي والشرعي والديني والقانوني ويعرض صاحبه للمسؤولية”.