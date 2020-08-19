لبنان | مذكرة من كركي لتنظيم جداول مناوبة في مديريات ومكاتب الضمان إثر “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تنظيم جداول مناوبة في مديريات ومكاتب الصندوق التزاماً بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والداخلية.

وأصدر كركي مذكرة حملت الرقم 73، حول تنظيم جداول مناوبة في مديريات ومكاتب الصندوق.

وجاء فيها: “استنادا الى قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1003 تاريخ 18/08/2020، المتعلق بالاقفال بالحد الاقصى ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من 21/08/2020 ولغاية 7/07/2020، يطلب الى جميع مديريات ومكاتب الصندوق:

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1- تنظيم جداول مناوبة خلال الفترة المشار اعلاه، بنسبة جهوزية لا تزيد عن 50% من عدد المستخدمين، او بما يتناسب مع حاجات المديريات والمكاتب وبحسب ما يقتضيه حسن سير العمل.

2- ايداع المديرية العامة خلال 24 ساعة جداول المناوبة المنظمة.

3- الالتزام بإجراء المناوبة المطلوبة، والتشدد بتطبيق اجراءات الوقاية ومنع الاكتظاظ والزام المستخدمين بوضع الكمامة تحت طائلة المساءلة”.