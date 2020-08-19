لبنان | جورة الترمس تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

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كورونا لبنان
أعلنت بلدية جورة الترمس – قضاء فتوح كسروان عن تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في البلدة.
وأكدت البلدية ان المصاب السيد طوني الياس بيطار يلتزم الحجر المنزلي كما ان زوجته واولاده يلتزمون بالحجر المنزلي ايضاً بمتابعة البلدية وخضعوا لفحص الPCR واتت النتائج سلبية.
وطلبت البلدية تبليغها فوراً في حال مخالطة المصاب او اي من افراد عائلته للخضوع لفحص الPCR واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودعت البلدية جميع مواطنيها بأخذ الحيطة واتباع اقصى التدابير الوقائية وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى مع الحفاظ على مسافة آمنة وارتداء كمامة وغسل اليدين باستمرار.
وحذرت البلدية مواطنيها بتجنب الزيارات العائلية والاجتماعية اذ ان خطر الوباء بات يهدد عائلاتنا ومجتمعنا.
في سياق متصل، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أمس الثلاثاء من اننا جميعاً أمام تحد حقيقي بسبب كورونا والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة.
وأشار الوزير حسن إلى ان ارتفاع الأرقام كان مبرراً عندما فتحنا البلد في الأول من تموز لكن الانفجار الذي حدث أثر كثيرا على الأرقام التي بدأت تظهر اليوم.
وكشف حسن في حديث لإذاعة “صوت لبنان” أن إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم على ثلاث أقسام: المطار، مدينة بيروت، وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1 في الألف وبالتالي يمكن السيطرة عليه.
وقال: إننا “نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.