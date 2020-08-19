لبنان | نقيب الأطباء: على الدولة الواجب الأكبر في بث الروح في الجسم الاستشفائي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر نقيب الأطباء شرف أبو شرف أنه علينا العمل معاً أطباء وممرضات وممرضين.

وقال في مؤتمر صحفي في لقاء تطريمي لضحايا الواجب المهني في القطاع التمريضي: “على الدولة الواجب الأكبر في بث الروح في الجسم الاستشفائي مهنياً وعملياً وحقوقياً ولنا حقوق على الدولة والمجتمع”.

وأعلن أبو شرف أنه ستكون هناك كارثة صحية إن لم نأخذ أمر “كورونا” بجدية ونلتزم التدابير الوقائية.

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وأضاف: “علينا ان نقف الى جانب الممرضين والممرضات ليقفوا الى جانبنا والا فالهجرة هي الباب الوحيد وقد هاجر العديد من الزملاء والزميلات من اطباء وممرضات”.

ويواجه الجسم التمريضي عامة والطبي خاصة صعوبات كثيرة إثر الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان.

ودفع الطاقم الطبي والتمريضي ثمناً كبيراً إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الثلاثاء الأسود إذ وقعت عشرات الممرضات ضحايا في الانفجار وهم يؤدون واجبهم التمريضي والإنساني.