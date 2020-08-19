لبنان | القاضي صوان أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين في حق البراكس وجرجس

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أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف وجاهيتين، بعد استكمال التحقيقات الاستنطاقية اليوم في قصر العدل في بيروت.
والمذكرة الأولى صدرت في حق مدير دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس الذي استجوبه صوان قرابة أربع ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي جان حشاش.
أما المذكرة الثانية فصدرت في حق الموظف في المرفأ جوني جرجس بعد استجوابه في حضور وكيله القانوني المحامي سليمان فرنجية.
ومع صدور مذكرتي اليوم، يكون القاضي صوان قد أصدر لغاية تاريخه، ومنذ مباشرته للتحقيقات، 4 مذكرات توقيف وجاهية: الأولى في حق مدير عام الجمارك بدري ضاهر والثانية في حق رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، على أن يستكمل صوان تحقيقاته مع باقي الموقوفين.
في سياق متصل، أوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصاً في إطار التحقيق بالانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، من بينهم مدير عام المرفأ حسن قريطم.
وجمّد مصرف لبنان المركزي حسابات سبعة أشخاص من ضمنهم قريطم ورئيس الجمارك اللبنانية بدري ضاهر.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء 4 آب، نتيجة مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة في ميناء العاصمة اللبنانية لسنوات.
وأودى هذا الانفجار بحياة أكثر من 170 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح، ولا تزال السلطات المعنية تبحث عن عشرات المفقودين تحت ركام إهراءات القمح.
ويأتي هذا الانفجار على خلفية فساد السلطة الحاكمة منذ أكثر من 30 عاماً والتي سمحت باستباحة سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية لمصالح شخصية وتمرير صفقات وإيجاد غطاء فعلي لها.
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