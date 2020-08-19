لبنان | عمر حيدر “يحكيها متل ما هي”… كورونا ليست كذبة اتقوا الله بأنفسكم

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وجه أحد ابناء عكار المصابين بفيروس كورونا عمر حيدر، رسالة تحت عنوان “لازم نحكيها متل ما هي” للمكابرين او الخائفين من المرض.
وجاء في الرسالة:
“انا مصاب بكورونا، الفرق بيني وبين غيري انني عندما ظهرت علي عوارض بسيطة اجريت فحص PCR وتأكدت انني مصاب، أما غيري وهم الأكثرية للأسف إما مكابرين، او خائفين، او انهم لا يزالون يعتبرون الفيروس كذبة او مؤامرة كونية”.
اضاف: “للمكابربن اقول لهم بأنكم مجرمون في حق انفسكم وفي حق غيركم وللخائفين اقول انه فيروس ضعيف، اما الذين يعتبرونه مؤامرة كونية، فهذه أكبر مشكلة، بهذه الحالة انتم جهلة ومجرمون وعديمو الانسانية”.
وختم: “تهربكم من الفحص لا ينسف اصابتكم بالفيروس وبالتالي انتم قنابل موقوتة تتنقل بين عباد الله. كورونا ليست كذبة اتقوا الله بأنفسكم وبأهاليكم وبأبناء بلدكم”.
في سياق متصل، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أمس الثلاثاء من اننا جميعاً أمام تحد حقيقي بسبب كورونا والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة.
وأشار الوزير حسن إلى ان ارتفاع الأرقام كان مبرراً عندما فتحنا البلد في الأول من تموز لكن الانفجار الذي حدث أثر كثيرا على الأرقام التي بدأت تظهر اليوم.
وكشف حسن في حديث إذاعي أن إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم على ثلاث أقسام: المطار، مدينة بيروت، وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1 في الألف وبالتالي يمكن السيطرة عليه.
وقال: إننا “نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية”.
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