لبنان | خلية الازمة في نقابة الاطباء: لتأمين مستشفيات ميدانية خاصة بوباء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:19 مساءً - منذ 42 دقيقة

طلبت خلية الأزمة في نقابة أطباء لبنان في بيروت الى الجهات المانحة المساعدة في تجهيز المستشفيات الحكومية وتأمين مستشفيات ميدانية خاصة للعناية بالمصابين بوباء كورونا.

كما طلبت خلال عقدها اجتماع في بيت الطبيب، في فرن الشباك الى البنك الدولي واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية المساعدة في تحقيق هذا الطلب، أو تأهيل المستشفيات الحكومية ومساعدة المستشفيات الخاصة للاهتمام بمرضى كورونا لأننا قادمون على وضع سيئ.

وطلبت ارسال مساعدات مالية لتمكين المستشفيات من مواجهة وباء كورونا في هذه المرحلة الحرجة.

وأوعزت الى جمعيات اطباء الامراض النفسية واطباء التجميل تأمين المساعدة النفسية للمحتاجين وعمليات التجميل للمصابين، والأخذ بالاعتبار اوضاعهم الاجتماعية والمادية.

وجاء في التوصيات الكاملة:

– الطلب الى الجهات المانحة المساعدة في تجهيز المستشفيات الحكومية وتأمين مستشفيات ميدانية خاصة للعناية بالمصابين بوباء كورونا، كون المستشفيات الميدانية الحالية لا تفي بالغرض.

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– الطلب الى البنك الدولي واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية المساعدة في تحقيق هذا الطلب، أو تأهيل المستشفيات الحكومية ومساعدة المستشفيات الخاصة للاهتمام بمرضى كورونا لأننا قادمون على وضع سيىء.

– ارسال مساعدات مالية لتمكين المستشفيات من مواجهة وباء كورونا في هذه المرحلة الحرجة. وسيزور اعضاء خلية الازمة قائد الجيش واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية للحث على الاسراع في تهيئة المستشفيات.

– الايعاز الى جمعيات اطباء الامراض النفسية واطباء التجميل تأمين المساعدة النفسية للمحتاجين وعمليات التجميل للمصابين، والأخذ بالاعتبار اوضاعهم الاجتماعية والمادية.

– التواصل مع وزارة العدل لمراقبة التقارير الصادرة عن الاطباء الشرعيين كي تبقى في اطارها العلمي ولا تخرج عن قانون الاداب الطبية علميا وماديا”.

وترأس الاجتماع نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف وحضور نائب النقيب الدكتور دريد عويدات، ورئيس اللجنة الاعلامية في النقابة الدكتور وسيم بيطار، ورئيس اللجنة الطبية في مستشفى الوردية الدكتور ميشال شوفاني، والدكتور رمزي قاشوش ممثلا رئيس اللجنة الطبية في مستشفى اوتيل ديو، ورئيس قسم الامراض النسائية والتوليد في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور فيصل القاق، والاخصائي في طب الطوارئ والطب الشرعي الدكتور ناجي صعيبي.