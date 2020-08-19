لبنان | خلية الأزمة في النبطية اتخذت الاجراءات اللازمة لمواجهة تفشي “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:19 مساءً - منذ 53 دقيقة

أمنت خلية ازمة كورونا في محافظة النبطية عشر مدارس رسمية مقفلة كليا لاستخدامها كمركز حجر صحي في قضاء النبطية بعد الموافقة على استخدامها من الجهات المعنية بالخلية المركزية لجائحة كورونا وليتم تجهيزها من قبل بعض المنظمات الدولية.

وتم تشكيل خلية ازمة من قبل اتحاد بلديات الشقيف لتأمين مركزي حجر صحي في المنطقة على نفقة الاتحاد في حال الضرورة (فندق الريف في زفتا، وفندق القلعة في ارنون).

تم ارسال تعميم الى المستشفيات والمختبرات التي تجري فحوص كورونا لتزويد خلية الازمة ورئيس مصلحة الصحة في المحافظة واطباء القضاء والبلدية المعنية بالنتائج الايجابية فور صدورها لاتخاذ اجراءات الحجر قبل مخالطة المصاب بالغير، والتعميم على البلديات ارسال اسماء المخالطين من قبل رئيس البلدية بموجب كتاب خطي للمرجع الصحي المخول اجراء الفحوصات اللازمة حتى لا تتعدد مصادر تحديد المخالطين كما يحصل احيانا مع بعض البلديات.

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وسيتم تدريب عناصر من الاجهزة الامنية المتعددة وتزويدهم بجميع المستلزمات من قبل الصليب الاحمر اللبناني لاستخدامها في اجراءات التبليغ ومراقبة حجر المصابين، والتشديد على ضرورة تطبيق الاجراءات المذكورة بقرار معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 1003 تاريخ 18/8/2020 بحذافيره من قبل الاجهزة الامنية والشرطة البلدية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

اما في موضوع احياء مراسم عاشوراء، فقد تقرر التشدد بمنع التجمعات والمسيرات ومنع اقامة الخيم للمضافات وتوزيع الاطعمة والشراب بعد ابلاغ البلديات بموجب تعميم سابق بهذا الخصوص، وعدم احياء المجالس العاشورائية في البلدات من خلال التجمعات مهما كان نوعها، ومطالبة لجنة عاشوراء في النبطية باستثنائها في اقامة مجالس عاشوراء في ملعب المدينة، مع التقيد بجميع الشروط المطلوبة بعد ان فوجئت اللجنة بالقرار 1003/2020 وتكبدت خسائر مالية كبيرة في التحضير وتطالب باستثناء من معالي وزير الداخلية لهذا العام.

وحضر الاجتماع العقيد أحمد علي أحمد ممثلا المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، آمر فصيلة درك النبطية الرائد حسن حمود، رئيس مكتب امن الدولة في النبطية النقيب حسين علي أحمد، رئيس مكتب فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي في النبطية والزهراني الرائد حسين فرحات، حسين المولى عن لجنة هيئة الكوارث، المدير الاقليمي للدفاع المدني في النبطية حسين فقيه، رئيس مصلحة الصحة الدكتور علي عجرم، رئيس اتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جابر، رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح المهندس بلال شحادة، ممثل بلدية النبطية صادق اسماعيل، ممثل النادي الحسيني مهدي صادق، ممثلون عن دائرة الامن العام في النبطية ومخابرات الجيش وفاعليات.