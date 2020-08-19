لبنان | الوضع الصحي في قضاء زحلة إثر تفشي فيروس كورونا على طاولة عقيص وحسن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

التقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، الوضع الصحي في قضاء زحلة، في ضوء التفشي المجتمعي لفيروس كورونا.

وأوضح عقيص في تصريح أن البحث “تركز على التنسيق مع نقابة المختبرات لإعادة العمل بمختبر مستشفى الياس الهراوي الحكومي المتوقف عن العمل منذ حوالى ثلاثة أسابيع بسبب مشكلات ومخالفات حصلت فيه”.

وأكد ان “مستشفى الهراوي مرفق حيوي ومن واجبنا التضامن مع جهازه الإداري لاستعادة ثقة الناس به، خصوصا أنه لا يمكن إبقاء منطقة كاملة من دون إمكان إجراء فحوص الـ”PCR”، في وقت نواجه الموجة الثانية من انتشاره”.

ولفت عقيص الى أن “الوزير حسن سيوقع مع مطرانية السريان الأرثوذكس في زحلة على تخصيص أول مركز رسمي للحجر الصحي وتجهيزه ليستقبل المصابين بالفيروس، ووعد الوزير حسن بإنجاز ما تبقى من معاملات روتينية إدارية في أقرب وقت ممكن”.

وتمنى على الزحليين “إجراء الفحوص اللازمة، وأن يبادر المخالطون إلى الإعلان عن أنفسهم والتزام الإجراءات المطلوبة للمساهمة في الحد من التفشي المجتمعي”.

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في سياق متصل، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أمس الثلاثاء من اننا جميعاً أمام تحد حقيقي بسبب كورونا والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة.

وأشار الوزير حسن إلى ان ارتفاع الأرقام كان مبرراً عندما فتحنا البلد في الأول من تموز لكن الانفجار الذي حدث أثر كثيرا على الأرقام التي بدأت تظهر اليوم.

وكشف حسن في حديث إذاعي أن إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم على ثلاث أقسام: المطار، مدينة بيروت، وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1 في الألف وبالتالي يمكن السيطرة عليه.

وأعلن حال النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية.