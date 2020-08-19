لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:19 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليومي عن “تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد موزعين على البلدات التالية: ببنين5 ، حيذوق1، حلبا1، البقيعة1، وادي الجاموس 1، السنديانة 1”.

الامر الذي رفع عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم الى 196 اصابة.

الحالات الايجابية قيد المعالجة: 77

وسجل التقرير حالتي شفاء جديدتين ليصبح العدد الاجمالي لحالات الشفاء : 119 حالة.

اما حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة فبلغت: 256 حالة”.

في سياق متصل، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أمس الثلاثاء من اننا جميعاً أمام تحد حقيقي بسبب كورونا والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة.

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وأشار الوزير حسن إلى ان ارتفاع الأرقام كان مبرراً عندما فتحنا البلد في الأول من تموز لكن الانفجار الذي حدث أثر كثيرا على الأرقام التي بدأت تظهر اليوم.

وكشف حسن في حديث لإذاعة “صوت لبنان” أن إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم على ثلاث أقسام: المطار، مدينة بيروت، وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1 في الألف وبالتالي يمكن السيطرة عليه.

وقال: إننا “نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية”.

بدوره، قال مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض إن “يوم الجمعة، وسط ارتفاع غير مسبوق لأرقام كورونا، يدخل لبنان في إغلاق جزئي”.

وأضاف: “تهدف الإجراءات إلى تقييد المخالطة غير الضرورية، مع تجنب تعطيل أنشطة جهود الترميم والإصلاح بعد الانفجار، أو إغلاق المطار. باختصار، تهدف الإجراءات إلى استعادة السيطرة. ثلاث قضايا ستكون أساسية: هل ستلتزم العامة بإجراءات السلامة؟ في الماضي، وجد البعض طرقًا لتجاوز القيود. تم الإبلاغ عن حفلات (فقرا ، المسابح) ، أعراس ، جنازات، عدم التزام بالحجر،…هذا يمكن أن يحبط أي سياسة عامة. لا يمكن للسلطات أن تكون موجودة في كل مكان. يجب أن يكون الجمهور مسؤولاً”.