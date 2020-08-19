لبنان | اضاءة برج في العاصمة الكورية بألوان العلم اللبناني اليوم تعبيرا عن التعزية بضحايا الانفجار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:19 مساءً - منذ ساعتين

تضيء عاصمة كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، برج جبل نامسان، المعلم الأول الذي يرمز للعاصمة، بالأنوار بألوان العلم اللبناني الأحمر والأخضر والأبيض، للتعبير عن التعزية بضحايا الانفجار الأخير في بيروت وذلك لمدة ساعتين ابتداء من الساعة السابعة مساء.

وأشارت الى ان هذه الفعالية جاءت استجابة لطلب السفارة اللبنانية لدى كوريا الجنوبية.

ووقع انفجار هائل في مرفأ بيروت في اليوم الرابع من الشهر الحالي ما أدى الى مقتل حوالى 200 شخصا حاليا و6 آلاف من المصابين ولا يزال هماك عدد من المفقودين.

وقال القائم بأعمال عمدة سيول سيو جونغ- هيوب في هذه المناسبة: “نشاطر الشعب اللبناني وسكان بيروت أحزانهم وننقل لهم عزاء ومواساة الشعب الكوري”.

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وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدث السلطات عن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار.

وأعرب الخبراء عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.

وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.