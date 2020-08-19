لبنان | بري بعد لقائه عون: التواصل مستمر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 18 دقيقة الرئيس عون و الرئيس بري كشفت مصادر مطلعة على لقاء الرئيسين ميشال عون ونبيه بري أن كليهما يقوم بمشاورات تتعلق بالملف الحكومي وأن بعض النقاط تحتاج متابعة لجهة شكل الحكومة ورئيسها. وأوضحت المصادر أن التواصل سيستمر خلال الساعات الـ٤٨ المقبلة للتوصل الى تفاهم ضروري قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا “ان التواصل مع فخامة الرئيس مستمر”.

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