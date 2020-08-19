لبنان | مستشفى الضنية الحكومي نفى نقل طبيب فيروس كورونا إلى ممرضة ومريضين

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مستشفى سير الضنية
أصدرت إدارة مستشفى سير ـ الضنية الحكومي واللجنة الطبية فيه، بياناً نفت من خلاله الخبر المتداول على مواقع إعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، الذي يفيد بنقل طبيب فيروس كورونا إلى ممرضة ومريضين في المستشفى.
وأكد البيان أن “الخبر عار من الصحة تماما ومخالف للواقع، حيث أثبتت التحاليل أن مصابا بوباء كورونا قد نقل الفيروس إلى الطبيب المعالج وبعدها إنتقل بحكم المعاينة والتشخيص إلى ممرضة، وتم الإبلاغ عن الحالة واتخذت الإحتياطات المطلوبة والعزل وتعقيم المستشفى فورا، كما تم إجراء فحوصات لجميع الأطباء العاملين والفريق الطبي الذين اختلطوا بالمريض والطبيب، حيث جاءت نتائجهم سلبية”.
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