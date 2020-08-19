لبنان | دياب عرض مع غراندي اضرار الانفجار وامكان تقديم مساعدات للمستشفيات المتضررة

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دياب وغراندي يبحثان في الأوضاع اللبنانية
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، في السرايا الحكومية، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، يرافقه مدير مكتب المفوضية الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيمن غرايبة، ممثلة مكتب المفوضية في لبنان ميراي جيرار، ومسؤول الاتصالات لدى مكتب المفوضية دومينيك طعمة، في حضور الوزراء زينة عكر، رمزي المشرفية، حمد حسن، لميا يمين، شربل وهبي، ومدير مكتب الرئيس دياب القاضي خالد عكاري.
وجرى التداول في حجم الأضرار المادية والبشرية جراء انفجار مرفأ بيروت. كما بحث المجتمعون في امكان تقديم مساعدات للمستشفيات التي تضررت لما لها من حاجة ضرورية في ظل تفشي فيروس كورونا.
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