لبنان | لماذا قررت الداخلية وقف اعطاء اخراجات القيد الا للحالات الضرورية؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تلقت دائرة النفوس في سرايا صيدا الحكومية، امس، قرارا من المدير العام وزارة الداخلية قضى بوقف اعطاء اخراجات القيد الافرادية او العائلية للمواطنين بسبب شح كميات اوراق معاملات اخراجات القيد المطبوعه في الداخلية، وأرفق القرار في ما بعد بتعديل حصر منح الاخراجات للحالات الاضطرارية من الاوراق المتبقية لدى دوائر النفوس وللمواطنين المضطرين فقط، كما ويستوجب ارفاق مضمون طلب الحصول على اخراج القيد عبارة “انني لا املك اخراج قيد قديم وعلى مسؤوليتي المدنية والجزائية”، وموقعة من مختار المحلة منعا من تعرض المواطن للاستجواب والمحاكمة.

وامتنعت الدائرة عن استلام طلبات الحصول على اخراجات القيد من المخاتير واشترطت حضور صاحب العلاقة شخصيا، ما اثار حالة من الفوضى وخشية من ان يساهم الازدحام في تفشي وباء كورونا.

والجدير ذكره، انها ليست المرة الاولى التي يحصل فيها مثل هذا الامر، فمنذ مدة ودوائر النفوس في لبنان تشهد شحا وفقدانا لأوراق اخراجات القيد وصولا الى الطوابع المالية ما اضطر بعض دوائر النفوس الى اتخاذ قرار بالتوقف حينا او ان يكون الطلب مقرونا بتوقيع من طبيب او مستشفى يعلل فيه أسباب الحاجة له، لكن سرعان ما تم التراجع عنه.

وكانت وزارة الداخلية اتخذت قرارا بوقف العمل باخراج القيد الافرادي الحالي المكتوب بخط اليد والاستعاضه عنه باخراج قيد مطبوع، بعدما زودت بعض الدوائر باجهزة كومبيوتر واجرت دورات تدريبية للموظفين عليها، لكن الاوضاع الاقتصادية والازمة المالية حالت دون ذلك، وبقي العمل جار باخراج القيد القديم.