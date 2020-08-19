لبنان | وصول طائرتين مصريتين محملتين 36 طنا من المواد الغذائية والطبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين مساعدات مصرية أعلنت السفارة المصرية في بيروت، “ان السفير المصري الدكتور ياسر علوي استقبل، صباح اليوم، الفوج السابع من الجسر الجوي المصري الاغاثي للبنان، حيث وصلت اليوم طائرتان محملتان 36 طنا من المساعدات للاشقاء اللبنانيين، منها 14 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية، و17 طنا من الطحين اللازم للحفاظ على انتظام دورة انتاج الخبز، و5 اطنان من المواد الاغاثية ومستلزمات الاعاشة الاخرى”.

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