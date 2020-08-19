لبنان | اللواء خير خلال تفقده الأضرار في محيط نهر بيروت مع محافظ بيروت: رجال اعمال ومغتربون وجميعات على استعداد للمساعدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

قام كلٌ من الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود بزيارة تفقدية على الأضرار في محيط نهر بيروت.

وأكد عبود للـLBCI ان عملية اعادة الاعمار ليست سهلة وهي تحتاج للصبر والقوة داعيا الناس الى عدم الشعور باليأس.

من جهته، قال اللواء خير: هناك رجال اعمال ومغتربون وجميعات على استعداد للمساعدة ويتم العمل على تنظيم الامور ووضع آلية للبدء بأعمال الترميم.