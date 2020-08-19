اللواء خير
قام كلٌ من الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود بزيارة تفقدية على الأضرار في محيط نهر بيروت.
وأكد عبود للـLBCI ان عملية اعادة الاعمار ليست سهلة وهي تحتاج للصبر والقوة داعيا الناس الى عدم الشعور باليأس.
من جهته، قال اللواء خير: هناك رجال اعمال ومغتربون وجميعات على استعداد للمساعدة ويتم العمل على تنظيم الامور ووضع آلية للبدء بأعمال الترميم.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اللواء خير خلال تفقده الأضرار في محيط نهر بيروت مع محافظ بيروت: رجال اعمال ومغتربون وجميعات على استعداد للمساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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