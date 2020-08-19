لبنان | مكتب الدفاع بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان: سنواصل مساعدة فرق الدفاع بالتحضير للمراحل اللاحقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2020 12:11 صباحًا

بعد أن نطقت غرفة الدرجة الأولى بالحكم في قضية المدعي العام ضد عياش وآخرين (STL–11–01) (المشار إليها فيما يلي بقضية عياش وآخرين)، شكرت رئيسة مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين محامي الدفاع وأفرقتهم على ما قاموا به من كم هائل من العمل منذ تكليفهم، وذلك لضمان التمثيل الفعال لمصالح وحقوق السادة عياش ومرعي وعنيسي وصبرا.

وذكرت السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين بالتحديات الكبيرة التي واجهها محامو الدفاع في قضية عياش وآخرين، ومن هذه التحديات الدفاع عن مصالح وحقوق المتهمين في إطار محاكمة غيابية وحجم ملف القضية وطابعه المعقّد من ناحية الأدلة التقنية.

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كما ألقت السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين أيضًا أن الضوء على الدور الذي قام به مكتب الدفاع بصفته جهازًا مستقلًّا ينص عليه النظام الأساسي من أجل حماية حقوق الدفاع والمساهمة في ضمان احترام مبدأ التكافؤ مع الادعاء.

وأعلنت أن مكتب الدفاع سيواصل تقديم كل ما يلزم من دعم ومساعدة لأفرقة الدفاع في التحضير للمراحل اللاحقة من الإجراءات التي تعقب النطق بالحكم.

وجددت السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين أيضًا تأكيد امتنانها للدولة اللبنانية للدعم الذي قدّمته لعمل الدفاع أمام المحكمة. وفي هذا اليوم أيضًا تعرب السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين عن تعاطفها مع المتضررين ومع الشعب اللبناني عمومًا، فهذا اليوم معلم رئيسي من معالم هذه المحاكمة التاريخية أيًّا تكن النتيجة.

وتوجهت السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين بالشكر، باسم مكتب الدفاع، إلى أولئك الذين عملوا لتقديم دعمهم للدفاع في كل مراحل الإجراءات في قضية عياش وآخرين، وإلى جميع أقسام المحكمة التي ساهمت في تطبيق العدالة.