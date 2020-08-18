لبنان | بيان صادر عن المحكمة الخاصة بلبنان – الحكم في قضية عياش وآخرين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 31 دقيقة

صدر بيان إعلامي عن المحكمة الخاصة بلبنان وجاء فيه:

غرفة الدرجة الأولى اليوم، في 18 آب/أغسطس 2020، حكمها في قضية عياش وآخرين (STL-11-01).

وقررت غرفة الدرجة الأولى بالإجماع أنّ المتهم، سليم جميل عياش، مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بصفته شريكًا في:

• مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛

• وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛

• وقتل السيد رفيق الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛

• وقتل 21 شخصًا آخر عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛

• ومحاولة قتل 226 شخصًا عمدًا باستعمال مواد متفجّرة.

وقرّرت أيضًا أنّ المتهمين حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام الموحّد المعدّل.

وتتعلق القضية بالاعتداء الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واستُخدمت فيه متفجرات بكمية تعادل 2500 إلى 3000 كيلوغرام من مكافئ مادة “تي أن تي”، ووقع في وضح النهار يومَ 14 شباط/فبراير 2005 في وسط بيروت. وأدى الانفجار إلى مقتل 22 شخصًا، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق، وإلى إصابة 226 شخصًا آخر. وعقب الانفجار بوقت قصير، بعدَ ظهر يوم 14 شباط/فبراير، تلقّى مكتب قناة الجزيرة في بيروت اتصالات تُعلَن فيها المسؤولية عن الاعتداء، وشريطَ فيديو بثَّه لاحقًا. وظهر في الفيديو شاب فلسطيني، هو السيد أحمد أبو عدس، زاعمًا أنه نفّذ الاعتداء باسم جماعة أصولية تدعى “جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام”.

وقد نظرت غرفة الدرجة الأولى في كل دليل على حدة، وفي الأدلة مجتمعةً. وتضمّن سجلّ المحاكمة أدلة قدمها 297 شاهدًا و3135 بيّنة تقع في أكثر من 000 171 صفحة. وفي ختام المحاكمة، تجاوز عدد صفحات محاضر الجلسات 900 93 صفحة، بما يشمل اللغات الرسمية الثلاث.

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ويقع الحكم المعلّل في 2641 صفحة. ولتيسير اطّلاع الجمهور عليه، أصدرت غرفة الدرجة الأولى أيضًا ملخصًا للحكم، هو نسخة موجزة أصلية وذات حجية من الحكم. ويتوافر على الموقع الإلكتروني للمحكمة نص الحكم وملخص الحكم ونص النطق بالحكم كما تُلي في قاعة المحكمة بتاريخ 18 آب/أغسطس 2020.

وتتألف غرفة الدرجة الأولى من القاضي دايفيد ري رئيسًا، والقاضية جانيت نوسوورثي، والقاضية ميشلين بريدي. والقاضي وليد عاكوم والقاضي نيكولا لتييري هما قاضيان رديفان.

وقد أرفِق بالحكم رأي منفصل وبيان للقاضي ري، ورأي منفصل للقاضية نوسوورثي، ورأي مخالف للقاضية بريدي.

إجراءات تحديد العقوبة:

ستباشر غرفة الدرجة الأولى تاليًا بإجراءات تحديد العقوبة بحق سليم جميل عياش، وبعد تلقيها مذكرات من الأفرقاء، ستحدّد العقوبة فيما يتعلق بكل تهمة وردت في قرار الاتهام المعدل الموحد وأدانته بها، أو ستحدّد عقوبة واحدة تشمل مجمل سلوكه الجرمي.

ويمكن أن يُحكم على سليم جميل عياش بالسجن مدى الحياة. وسيُتلى الحكم بالعقوبة علنًا.

الاستئناف:

يجوز تقديم استئناف طعنًا بحكمٍ أو عقوبة في غضون 30 يومًا من تاريخ النطق بالعقوبة.