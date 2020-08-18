لبنان | بهاء الحريري للـ LBCI: حكم المحكمة الدولية كان واضحاً والاغتيال كان سياسياً بالدرجة الاولى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 59 دقيقة

شدد الشيخ بهاء الحريري على ان “المحكمة الدولية كانت واضحة اليوم، وحكمها كان واضحاً بقولها إن الاغتيال كان سياسياً بالدرجة الاولى وأن الوضع السياسي كان جدا متشنج انذاك”، موضحاً ان “المحكمة لا يمكنها بتاتاً ان تحكم على احزاب ودول راعية للارهاب، وهذا الامر ليس من ضمن نطاقها”.

ولفت الحريري في حديث للـLBCI الى ان “المحكمة كانت واضحة فهي عندما لا تمتلك دلائل على المتهم لا تحكم عليه، ولبنان اليوم يعاني من انهيار اقتصادي كبير اضافة الى الازمة النقدية والمالية، ومنظومة حزب الله وزعماء الحرب هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم لكنّني مؤمن باللبنانيّين وبقدراتهم، ويجب على الانسان ان يفكر ببلده قبل ان يفكر بنفسه”.

وأكد أنه “لا نيّة لديّ بتسلّم منصب رئاسة الحكومة وكلّ ما أودّ القيام به هو خدمة بلدي وأدعم مطالب الثورة ومستعدّ للقيام بكلّ ما أستطيع القيام به لترتيب البيت الداخلي وأنا على تواصل دائم مع البطريرك الراعي وأدعم موقفه”.