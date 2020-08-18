لبنان | خلية الازمة في بلدية فنيدق: 5 حالات جديدة مصابة في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقدت خلية الأزمة في بلدية فنيدق وإتحاد بلديات جرد القيطع في محافظة عكار اجتماعا بحثت فيه مستجدات وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد ، وصدر عنها البيان التالي:

نتيجة تفشي فيروس كورونا في لبنان وبعد صدور نتائج تؤكد ارتفاع عدد الحالات بشكل متسارع في بلدة فنيدق حيث أثبتت النتائج إصابة خمس حالات جدد حتى الان، وهم :

محمد.م ص

عمر.خ.ح

مريم.خ.ح

أحمد.خ.ح

نعيمة.خ. ش

Advertisements

ويتم العمل على متابعة المخالطين من قبل الخلية، التي تتمنى على المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي والتبليغ في حال ظهور أية عوارض على واحد من الارقام التالية : 70282811, 03187197, 70205110.

كما اوصت الخلية عموم اهالي البلدة بالتحلي بالمسؤولية والتشدد في تطبيق الارشادات الصحية والاجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد وهي :

1 – المحافظة على التباعد الاجتماعي بشكل عام.

2- ارتداء الكمامة.

3- عدم التنقل الا عند الحاجة الضرورة.

4- غسل اليدين وتعقيمها بشكل مستمر.

5 – الغاء المناسبات الاجتماعية.

6 – الالتزام بتعميم وزير الداخلية والبلديات الذي يقضي بإقفال البلد ابتداءاً من صباح يوم الجمعة 21/8/2020 ولغاية 7/9/2020 .

وأكدت خلية الأزمة أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة الظروف المستجدة، مع تمنياتها للجميع بدوام الصحة والعافية.