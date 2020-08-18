لبنان | خلية الازمة في بلدية فنيدق: 5 حالات جديدة مصابة في البلدة

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كورونا لبنان
عقدت خلية الأزمة في بلدية فنيدق وإتحاد بلديات جرد القيطع في محافظة عكار اجتماعا بحثت فيه مستجدات وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد ، وصدر عنها البيان التالي:
نتيجة تفشي فيروس كورونا في لبنان وبعد صدور نتائج تؤكد ارتفاع عدد الحالات بشكل متسارع في بلدة فنيدق حيث أثبتت النتائج إصابة خمس حالات جدد حتى الان، وهم :
محمد.م ص
عمر.خ.ح
مريم.خ.ح
أحمد.خ.ح
نعيمة.خ. ش
ويتم العمل على متابعة المخالطين من قبل الخلية، التي تتمنى على المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي والتبليغ في حال ظهور أية عوارض على واحد من الارقام التالية : 70282811, 03187197, 70205110.
كما اوصت الخلية عموم اهالي البلدة بالتحلي بالمسؤولية والتشدد في تطبيق الارشادات الصحية والاجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد وهي :
1 – المحافظة على التباعد الاجتماعي بشكل عام.
2- ارتداء الكمامة.
3- عدم التنقل الا عند الحاجة الضرورة.
4- غسل اليدين وتعقيمها بشكل مستمر.
5 – الغاء المناسبات الاجتماعية.
6 – الالتزام بتعميم وزير الداخلية والبلديات الذي يقضي بإقفال البلد ابتداءاً من صباح يوم الجمعة 21/8/2020 ولغاية 7/9/2020 .
وأكدت خلية الأزمة أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة الظروف المستجدة، مع تمنياتها للجميع بدوام الصحة والعافية.
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