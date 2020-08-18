لبنان | إسرائيل تعقيباً على حكم الحريري: “حزب الله” ارتهن مستقبل الشعب اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 60 دقيقة

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بالقول إن حزب الله “ارتهن مستقبل الشعب اللبناني”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “حكم المحكمة التي حققت في مقتل رئيس الوزراء الحريري والذي تم الإعلان عنه اليوم واضح لا لبس فيه. إن جماعة حزب الله الإرهابية وأفرادها متورطون في جريمة القتل وعرقلة التحقيق”.

وأضاف “حزب الله ارتهن مستقبل اللبنانيين خدمة لمصالح خارجية. على دول العالم أن تتخذ إجراءات ضد هذه الجماعة الإرهابية لمساعدة لبنان على تحرير نفسه من هذا الخطر”.

ومضى يقول “الحشد العسكري لحزب الله، وجهوده لإنشاء ترسانة صواريخ دقيقة التوجيه، وأفعاله تعرض المنطقة بأكملها للخطر”.