لبنان | خلية الأزمة في إتحاد بلديات جبل عامل: إصابة جديدة في مركبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين كورونا - صورة تعبيرية أعلنت “خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل”، أن “بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون سجل اليوم الثلاثاء 18-8-2020، إصابة واحدة في بلدة مركبا. بناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه اصبح 62 إصابة وحالات الشفاء 32 حالة وحالتي وفاة. وثمة 28 حالة الآن مصابة مؤكدة مخبريا، وهي قيد المعالجو، ومقسمة بين 5 حالات داخل المستشفى و23 حالة قيد الحجر المنزلي”.

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