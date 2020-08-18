لبنان | سامي فتفت لـ “صوت بيروت انترناشونال”: الطابة اليوم في ملعب “حزب الله” وعليه تسليم عياش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

من امام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري علّق النائب سامي فتفت على قرار المحكمة الدولية بادانة احد عناصر “حزب الله” سليم عياش، بالقول ” بما انه ينتمي الى حزب الله، فإن الطابة اليوم في ملعب الحزب وعليه تسليمه كمبادرة خير وكخطوة اولى نحو العدالة وذلك اذا كان فعلا يعتبر انه شريكاً في الوطن، رفيق الحريري ليس شهيد السنة في لبنان بل شهيد الوطن، واذا كان الحزب يريد ان يعمل في السياسة ويشارك الافرقاء السياسيين عليه تسليمه، اضافة الى ان المعطيات الداخلية والخارجية ليست في صالح الحزب كي لا يسلمه” مؤكداً على ان “القضاء ظهر اليوم انه شفافاً ولو كان مسيساً لاتهم البقية”.

وعن كيفية التعاطي مع “حزب الله” بعد صدور حكم المحكمة، اجاب “علينا الانتظار اولاً لردة فعله” مشيراً الى ان” اللبنانيون يمرون بايام صعبة، خرجنا للتو من انفجار اضافة الى تفشي وباء الكورونا، نريد ان نهدأ ونستوعب ما حصل اليوم، وعلى اساسه نقرر ما سنفعله في الاسبوع القادم”.

وعن الدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لانفجار المرفأ وفيما ان شجعهم قرار المحكمة الدولية على ذلك، اجاب “نحن اليوم ليس لدينا ثقة بالقضاء الذي يستلم قضية المرفأ، لذلك علينا اللجوء الى حل اخر، ربما المحكمة الدولية هي الحل، اذ من حق الشعب اللبناني معرفة ما حصل”.