لبنان | مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية: بصدد مراجعة دقيقة لما توصلت إليه غرفة الدرجة الأولى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بيان جاء فيه التالي:

“أصدرت اليوم غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في قضية عياش وآخرين.

أكدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان بالنتائج التي توصلت إليها، أن جريمة إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري معقدة ومنظمة ونفذت من قبل فريق إغتيال، كان لسليم جميل عياش دور محوري فيه.

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وأكدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان اتهامات الادعاء ضد سليم جميل عياش بصفته شريكا في المؤامرة لارتكاب جريمة إرهابية، وبأنه مسؤول كشريك في المؤامرة في عملية إغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق في لبنان.

إضافة إلى ذلك فإن غرفة الدرجة الأولى توصلت إلى إدانة سليم جميل عياش بقتل 21 شخصا آخرا، إضافة الى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصا.

إن المدعي العام أحيط علما بقرار غرفة الدرجة الأولى بتبرئة حسن حبيب مرعي، حسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا. إن المدعي العام بصدد مراجعة دقيقة للنتائج التي توصلت إليها غرفة الدرجة الأولى التي تكمن وراء قرار التبرئة، واعتبار ما إذا كان الإستئناف مبررا. يحق للمدعي العام استئناف قرار التبرئة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالعقوبة.

وأشاد المدعي العام بالمساهمة الكبيرة التي قدمها الضحايا والشهود الذين تقدموا وأدلوا بشهاداتهم في هذه القضية”.