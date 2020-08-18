لبنان | السعودية تطالب بـ”معاقبة حزب الله” بعد صدور الأحكام في قضية اغتيال الحريري

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المملكة العربية السعودية
دعت السعودية الثلاثاء إلى “معاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية” بعدما دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو في حزب الله سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري العام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة اعوام.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة ترى في الحكم القضائي “ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم”، داعية “لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية”.
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