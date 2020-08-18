لبنان | فحوصات PCR في فندق المعرض بطرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 21 دقيقة فحوصات كورونا في طرابلس واصلت وزارة الصحة بالتنسيق مع بلدية طرابلس ولجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال، وجهاز الطوارئ والإغاثة، تنفيذ حملة للأسبوع الثاني لإجراء فحوصات pcr مجانية لأشخاص محددين في لائحة من المخالطين لمصابين بفيروس كورونا او مشتبه بهم، وبلغ عددهم نحو 300 شخصا، وذلك في فندق معرض رشيد كرامي الدولي، بإشراف الدكتور جمال عبدو طبيب القضاء والمهندس جميل جبلاوي رئيس لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس.

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