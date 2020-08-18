كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 5 دقائق وزارة الصحة العامة اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 421 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 9758. وجاء في التقرير: تقرير

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تسجيل عدد كبير من المصابين بكورونا اليوم…إليكم تقرير وزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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