لبنان | هذا هو عدد المصابين بكورونا في طرابلس اليوم

آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2020 7:23 مساءً
مستشفى طرابلس الحكومي
أصدر مستشفى طرابلس الحكومي ، تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل داخل المستشفى ، وجاء فيه:
“- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى، للمتابعة: 21.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 6.
– عدد الحالات المشتبه بها: 4.
– عدد الحالات الإيجابية، التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب شفاءها سريريا، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
– الحالات التي تم نقلها من مستشفيات أخرى : 1”.
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