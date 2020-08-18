لبنان | هذا هو عدد المصابين بكورونا في طرابلس اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2020 7:23 مساءً

أصدر مستشفى طرابلس الحكومي ، تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل داخل المستشفى ، وجاء فيه:

“- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى، للمتابعة: 21.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 6.

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– عدد الحالات المشتبه بها: 4.

– عدد الحالات الإيجابية، التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب شفاءها سريريا، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– الحالات التي تم نقلها من مستشفيات أخرى : 1”.