كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة انفجار مرفأ بيروت صدر عن الهيئة العليا للاغاثة البيان الآتي: “بناء على توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/1 تاريخ 5 /8/2020، لا سيما المادة ال12 منه، ستقوم الهيئة بإعطاء مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ بتاريخ 4/8/2020 على أن يقوم ذووهم بالتقدم من مكاتب الهيئة العليا للاغاثة الكائنة في مبنى ستاركو – بلوك C، مصطحبين معهم المستندات الآتية:

– صورة عن هوية أو إخراج قيد الشهيد.

– تقرير طبيب شرعي.

– إخراج قيد عائلي مشطوب عنه اسم الشهيد.

– وثيقة وفاة.

– حصر إرث.

– تنازل من الورثة الى أحدهم منظم لدى الكاتب بالعدل اذا رغبوا في ذلك”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هيئة الإغاثة أعلنت عن مساعدات مالية ستعطيها لذوي شهداء المرفأ وحددت المستندات المطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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