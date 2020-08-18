لبنان | بري: بعد حكم المحكمة الخاصة يجب ان نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين نبيه بري علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال: “كما خسر لبنان في 14 شباط عام 2005 بإستشهاد الرئيس رفيق الحريري قامة وطنية لا تعوض، اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة يجب ان نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدا موحدا.

وليكن لسان حال اللبنانيين: العقل والكلمة الطيبة كما عبر الرئيس سعد الحريري بإسم أسرة الراحل”، مجددا “الرحمة للشهيد الحريري ولكل الشهداء وحمى الله لبنان”.

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