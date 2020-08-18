لبنان | لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اوصت بإغلاق جزئي للقطاعات الإقتصادية لمدة أسبوعين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 24 دقيقة

عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، إجتماعا اليوم، في السراي الكبير برئاسة رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، وحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق مجذوب، الدكتور وليد الخوري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتورة بترا خوري مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، السيدة ليلى حجازي مستشارة رئيس الحكومة للعلاقات العامة وممثلين عن وزارات: الصحة العامة، الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان، وممثل عن أمين عام الصليب الاحمر اللبناني وعدد من الأطباء الإختصاصيين في المستشفيات الجامعية، حيث جرى، حسب بيان، “تقييم الواقع

الوبائي المستجد لإنتشار فيروس كورونا في ظل الحدث الأليم الذي تعرضت له البلاد”، وصدر عن الإجتماع التوصيات التالية:

– بالنسبة للعام الدراسي والجامعي توصي اللجنة اعتماد التعليم المدمج (جزء حضوري وجزء عن بعد) على أن لا تتعدى نسبة الحضور 50 % من القدرة الإستيعابية القصوى في قاعات الدراسة ووسائل النقل المدرسية وفقا للواقع المناسب لكل مرحلة ومؤسسة تعليمية على أن يصار الى تقييم الوضع الصحي بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور هذه التوصية لإتخاذ القرار المناسب والتعديلات اللازمة في حينه. كما وتوصي اللجنة بأن لا يبدأ العام الدراسي قبل الأسبوع الأخير لشهر أيلول على أن يكون بشكل تدريجي للمراحل التعليمية.

– تنفيذ اغلاق جزئي للقطاعات الإقتصادية لمدة أسبوعين وفقا لقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 946 تاريخ 4/8/2020 المعمم مسبقا.

– انتداب الدكتورة باسكال سلامة – الجامعة اللبنانية من قبل لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا للتواصل والتنسيق مع برنامج الترصد الوبائي لدى وزارة الصحة العامة لدراسة وتحليل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالحالات المصابة بفيروس كورونا وعرض النتائج على اللجنة لإتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار الوباء”.